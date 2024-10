Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeiliche Bilanz zur Technoveranstaltung "Time Warp"

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende fand die zweite Time-Warp dieses Jahres unter dem Motto "Two Days - Two Celebrations" statt. Zu der Veranstaltung auf dem Maimarktgelände an der Xaver-Fuhr-Straße kamen insgesamt 19.500 Besuchende aus dem ganzen Bundesgebiet und Feiernde aus rund 80 verschiedenen Ländern insbesondere aus Frankreich, Niederlande und der Schweiz. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit beteiligten sich auch französische Kollegen der Gendarmerie Nationale an den Einsatzmaßnahmen. Auch in diesem Jahr führte die Polizei wieder intensive Drogenkontrollen durch. Gegenüber vergangenen Veranstaltungen ist ein Rückgang der Straftaten zu verzeichnen, welcher jedoch überwiegend im Kontext mit der Einführung des Gesetzes zum Umgang mit Konsumcannabis steht. Insgesamt 214 Straftaten nahmen die Ermittlerinnen und Ermittler auf. Davon rund 203 Rauschgiftdelikte, wobei unter Anderem 42 Gramm Kokain, 70 Gramm Amphetamine, 358 XTC-Tabletten, 60 ml Liquid-XTC, 37 Gramm MDMA und 5 Gramm Ketamin sichergestellt wurden. 328 Fahrzeuge und 865 Personen wurden kontrolliert. 31 Fahrzeugführer waren nicht verkehrstauglich und mussten eine Blutprobe abgeben. Vier der Fahrzeugführer waren alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs. Bei den übrigen 27 Verkehrsteilnehmern besteht der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Im Übrigen wurden drei Diebstahlsdelikte, ein Hausfriedensbruch und ein Verstoß gegen das Waffengesetz, wegen des verbotswidrigen Führens eines Schlagringes, zur Anzeige gebracht. Ein 22-jähriger Mann muss sich außerdem wegen Drogenbesitzes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Er versuchte bei einer Personenkontrolle am Samstagmorgen einen Beamten zu schlagen. Der Festival-Besucher wurde gegen 8 Uhr durch die Einsatzkräfte kontrolliert und händigte den Beamten zunächst freiwillig ein Tütchen mit einer Kleinstmenge Ketamin aus. Danach versuchte er einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, verfehlte sein Ziel jedoch und trat daraufhin die Flucht an. Nach nur wenigen Metern stürzte der Mann alleinbeteiligt zu Boden und konnte festgenommen werden. Später räumte der Mann für den Grund seines Verhaltens die vorherige Einnahme von Ketamin, Heroin, XTC und Ampehtaminen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell