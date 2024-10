Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Treibstoff läuft nach Unfall aus. Autobahn teilweise gesperrt - PM 1

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Um kurz vor 7 Uhr war ein Sattelzug auf der BAB 6 in Richtung Mannheim unterwegs, als nach Aussage des Fahrers ein Reifen des LKW platzte. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf Höhe der Abfahrt Wiesloch/ Rauenberg gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der Tank des LKW aufgerissen und Treibstoff lief ins Erdreich. Aufgrund der laufenden Maßnahmen ist nur noch eine Fahrspur der Autobahn in Richtung Mannheim für den Verkehr freigegeben. Die Abfahrt Wiesloch/ Rauenberg kann noch befahren werden, jedoch im Bereich mit Verkehrsbehinderungen und Staubildung zu rechnen.

