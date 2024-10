Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Platzverweis ignoriert und Widerstand geleistet

Mannheim-Jungbusch (ots)

Am Samstagabend um 21:00 Uhr erhielt ein 46-Jähriger Mann ein Hausverbot in einem Lokal im Mannheimer Jungbusch. Da er das Lokal freiwillig aber nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Diese erteilte dem Mann einen Platzverweis welchen er zunächst auch befolgte. Der Mann kehrte jedoch später zurück, zeigte sich nunmehr Uneinsichtig und ging die Beamten körperlich an. Gegen die anschließend durchgeführten Zwangsmaßnahmen leistete der 46-jährige Mann Widerstand. Er wurde für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlung leicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,32 Promille. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

