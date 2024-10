Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Raser provoziert Polizei und muss nach Verfolgungsfahrt Führerschein abgeben - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zeugen und Geschädigte sucht das Polizeirevier Heidelberg-Süd für eine Verfolgungsfahrt am frühen Sonntagmorgen gegen 02:56 Uhr durch Bergheim, den Pfaffengrund und über die A 5. Einer Streife war in der Bergheimer Straße ein grauer Mercedes-Benz AMG mit Heidelberger Kennzeichen aufgefallen, der beim Erkennen der Beamten einen U-Turn machte und mit quietschenden Reifen, ausbrechendem Heck und deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Bergheimer Straße, über die Czernybrücke, die Eppelheimer Straße, den Kurpfalzring und von dort auf die A 5 in Fahrtrichtung Süden fuhr. Der Fahrer erreichte hierbei innerorts Geschwindigkeiten von teils deutlich über 100 km/h. Die besonders gefahrenträchtige Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße überfuhr er bei für ihn geltendem Rotlicht der dortigen Ampel mit ca. 100 km/h. In der Eppelheimer Straße touchierte der Fahrer einen Bordstein und beschädigte hierbei eine Felge. Vermutlich durch diesen Umstand verlor der Reifen Luft, was dazu führte, dass der Fahrer auf der A 5 in Höhe von Eppelheim letztlich anhalten musste und dort vorläufig festgenommen werden konnte. Der 25-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille auf. Neben einer Blutprobe musste er daher auch seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen, die möglicherweise durch die riskante und rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 34180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell