POL-WAF: Ostbevern. Mehrere hundert Meter Stromkabel gestohlen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Dienstag (12.03.2024) zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu einer Obergeschosswohnung in dem Gebäude an der Straße Am Weißen Kreuz, durchwühlte Räume und Schränke und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

