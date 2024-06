Polizei Dortmund

POL-DO: #GERDEN - Presseinformation Nr. 1: Erreichbarkeit der Polizei für Medien am heutigen Spieltag der EURO 2024 in Dortmund

Dortmund (ots)

Voraussichtlich weit mehr als 100.000 Fußball-Fans sind am Samstag (29.6.2024) in den Fan Zones und an den Meetings Points in der Dortmunder Innenstadt, im Stadion und im Westfalenpark unterwegs, um das Spiel Deutschland gegen Dänemark zu sehen.

Hinweise für Medien: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Dortmund ist für Journalistinnen und Journalisten unter Tel. 0231/132 1918 erreichbar. Mobile Teams unserer Pressestelle sind ebenfalls im Einsatz und auf den Straßen und an den Treffpunkten für Medien ansprechbar.

Bürgerinnen und Bürger mit Fragen zum Einsatz der Polizei erreichen das Bürgertelefon der Polizei unter Tel. 0231/132 5555.

In Notfällen wählen Sie bitte den Polizei-Notruf 110.

Hvordan politiet kan blive kontaktet af medierne i dag - EM 2024 kamp i Dortmund

Sådan som det ser ud er mere ind 100.000 Fodbold-Fans den her lørdag, den 29.06.2024, undervejs til de forskellige Fan-Zones og Meeting Points ind i byen i Dortmund. Der er også mange undervejs til den lokale Westfalenpark og Dortmunds stadion, for at se kampen Tyskland mod Danmark.

En vigtig Information for medierne: Pressestedet af Politistationen i Dortmund kan blive kontaktet af Journalisterne under følgende telefonnummer: 0231/132 1918. Der er også forskellige teams fra pressestedet af Politistationen i Dortmund undervejs i byen og på vejen, som også kan blive kontaktet af medierne.

Alle personer som har spørgsmål til politiets arbejde den her dag, kan ringe til er specielt telefonnummer som svarer på alle spørgsmål. Telefonnummeret er: 0231/ 132 5555

I nødstilfælde altid ringe til Politiet under deres alarmnummer 110.

