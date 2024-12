Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte eine Mauer in der Mittelpartstraße und verursachte einen Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Anschließend flüchtete der Fahrer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde am Montagmorgen (09.12.2024, 9 Uhr) festgestellt. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell