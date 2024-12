POL-PPRP: Mit Radfahrer kollidiert

Speyer (ots) - In der Nacht zum Montag (09.12.2024), gegen 03:00 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Eselsdamm in Speyer zu einem Brand. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer im Bereich eines Elektronikgerätes. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

