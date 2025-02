LPI-J: Aufgebockt

Jena (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass ein 26-jähriger Fahrzeugführer berauscht gefahren ist. Gegen 17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pkw Nissan die Straße Am Anger in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. Ein durchgeführter Test ergab einen vorherigen Drogenkonsum. Nach der obligatorischen Blutentnahme erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

