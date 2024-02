Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: NACHTRAG zur Pressenotiz vom 23.02.2024: Schubleichter reißt bei Ausfahrt aus der Schleuse Lehmen ab

Lehmen (ots)

Die am 23.02.2024 vorgefallene Havarie eines Schubverbandes an der Schleuse Lehmen, verursachte am heutigen Tag (24.02.2024)aufwendige Bergungsmaßnahmen. Die Maßnahmen wurden durch die Hochwasserlage an der Mosel und der damit verbundenen starken Strömung, erschwert. Schlussendlich wurden zwei Güterschiffe sowie ein Schleppschiff einer Spezialfirma benötigt, um den Leichter freizuschleppen. Weiterhin wurde achtern ein Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn zur Absicherung eingesetzt. Der Leichter konnte mit vereinter Maschinenkraft freigeschleppt und etwas oberhalb der Reiherschussinsel gedreht werden. Das havarierte Schiff wurde gesichert und liegt zur Zeit an der Mosel still. Die Bergungsmaßnahmen wurden gegen 17:30 Uhr beendet. Die Schifffahrtssperre konnte aufgehoben werden. Der Verkehr auf der Mosel kann aufgrund des erhöhten Wasserstandes dennoch nur eingeschränkt stattfinden.

