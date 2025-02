LPI-J: Unzählige Graffiti in Apoldaer Bahnhofstraße

Jena (ots) - Beretis am 14. Januar 2025, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es im Waldgebiet Rautal zu einem Holzdiebstahl. Hier wurden ca. zwei Raummeter Holz entwendet. Das entwendete Holz stammt von einem Baum, welcher am 12.01.2025 über den Wanderweg im Rautal, im Bereich der Kleingartenanlage "Am Steinbach" nahe des sogenannten "Burschenplatzes", gefallen war. Der umgestürzte Baum wurde folglich im ...

mehr