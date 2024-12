Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann in seiner Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Contwig (Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Mann in seiner Wohnung in der Sonnenstraße überfallen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Täter zwischen 4 und 5 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschaffte. Der 69-jährige Hausbewohner wurde durch die Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Der Einbrecher bedrohte den Mann, schlug auf diesen ein und ergriff danach die Flucht. Der Geschädigte trug Platzwunden am Kopf davon und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell