Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Vinningen (Kreis Pirmasens) (ots)

Unbekannte Diebe suchten Anfang der Woche ein Wohnhaus in der Flurstraße auf. Vermutlich zwischen Sonntag (15.12.24) und Mittwoch (18.12.24) verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Wohnhaus der verreisten Eigentümer. Eine Nachbarin, die sich um die Post der Urlauber kümmerte bemerkte am Mittwoch, dass Schränke und Schubladen in dem Anwesen aufstanden und alarmierte die Polizei. Was die Täter entwendeten ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell