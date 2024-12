Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 17.12.2024, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 08.00 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Langentalstraße geparkten, silbergrauen PKW Toyota RAV 4. Hierbei entstand am Toyota an der Fahrerseite im Bereich Fahrertür und Kotflügel ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 in Verbindung setzen./pizw

