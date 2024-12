POL-PDPS: Körperverletzung am ZOB

Zweibrücken (ots) - Am Freitag, 13.12.2024, am Nachmittag stellte die 21-jährige Geschädigte ihren weißen PKW Mitsubishi Space-Star in der Landauer Straße unbeschädigt auf einem Parkplatz ab. Als sie am Dienstag, 17.12.2024, gegen 13.00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie an der Heckklappe eine Delle und im Bereich der Frontstoßstange einen Streifschaden fest. Der Schaden im Frontbereich dürfte durch ein ...

