Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrügerischer Spendensammler

Contwig (ots)

Die Polizei sucht mögliche Geschädigte oder Zeugen einer Betrugsmasche, die sich am Freitagvormittag (13.12.2024) in einem regionalen Einkaufsmarkt in der Pirmasenser Straße abgespielt hat. Der männliche Täter gab sich als taubstummer Spendensammler aus und versuchte auf diese Weise von Passanten Geld zu erlangen. Ein 48-Jähriger wurde zwischen 10 und 11 Uhr von dem unbekannten Mann umarmt, nachdem er ihm einen kleinen Betrag spendete. Später fiel dem Opfer auf, dass ihm 100 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse fehlten. Der Betrüger wird wie folgt beschrieben: Circa 25-30 Jahre alt, circa 176 cm groß. Er hatte schwarze lockige Haare und einen schwarzen Bart. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Pirmasens unter der Telefonnummer 06332 976-0 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

