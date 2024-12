Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag in der Neufferstraße einen geparkten Opel Astra und flüchtete von der Unfallstelle. Das weiße Fahrzeug des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16. Vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke streifte der Verantwortliche den Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der 52-jährigen Pirmasenserin entstand an der Fahrertür ein Streifschaden in Höhe von 47 - 61 cm. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

