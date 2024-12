Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Rodalben (ots)

Unbekannte Diebe drangen in der Nacht auf Sonntag in der Haustelstraße in ein Mehrfamilienhaus ein und nahmen Bargeld mit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Täter zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 9.00 Uhr Zutritt in das Anwesen verschafften. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell