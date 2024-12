POL-PDPS: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Zweibrücken (ots) - Am Samstagabend kam es zu einer Unfallflucht in der Scheiderbergstraße in Zweibrücken. Gegen 22:00 Uhr wurde ein grauer Ford Tourneo, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beim Vorbeifahren von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß den Ort des Geschehens. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen können, sich unter der 06332 976-0 mit ...

mehr