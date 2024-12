Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Lemberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Glashütter Straße in Lemberg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich Zutritt in das Einfamilienhaus. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06331 520-0 entgegen. |pips

