Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Zeugen zu Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstag (30.04.2023) 22:00 Uhr und Mittwoch (01.05.2024) 06:40 Uhr an gleich vier geparkten Lkws zu schaffen und entwendeten rund 1850 Liter Dieselkraftstoff. Die vier Sattelzugmaschinen waren alle auf dem Autobahnparkplatz "Höllberg" an der Bundesautobahn 8 im Bereich Rutesheim geparkt gestanden. Die Täter bohrten mutmaßlich die Kraftstofftanks der Fahrzeuge an und entwendeten so den Kraftstoff. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

