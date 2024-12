Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei schnappt Randalierer

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es über das Stadtgebiet Pirmasens verteilt zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Gebäuden und Autos. Anwohner teilten der Polizei mit, dass eine männliche Person Steine gegen die Scheiben parkender Fahrzeuge und an Häusern werfen würde. Ein Zeuge konnte vom Täter ein Lichtbild mit seinem Handy fertigen. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Störer schließlich im Bereich des Exerzierplatzes feststellen und kontrollieren. Der 24-jährige Mann verbrachte die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamszelle, um weitere Straftaten durch ihn zu verhindern. Gegen den Beschuldigten wurden insgesamt sieben Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

