Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehrere Einbrüche durch unbekannte Täter: Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf

Kreis Kleve (ots)

Insgesamt drei Einbrüche wurden der Polizei nach aktuellem Stand im Zeitraum von Dienstag (3. Dezember 2024), 19:00 Uhr und Mittwoch (4. Dezember 2024), 19:35 Uhr bekannt. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Einbrüchen.

In Kleve-Rindern verschafften sich unbekannte Täter, am Mittwoch (4. Dezember 2024) zwischen 14:10 Uhr und 19:35 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus am Möwenweg. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Schränke aber entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand, keine Wertgegenstände.

Auch am Kropse Weg in Kleve-Warbeyen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen so in die Büroräumlichkeiten eines landwirtschaftlich genutzten Hofes vor. Im Zeitraum von Dienstag (3. Dezember 2024), 19:00 Uhr und Mittwoch (4. Dezember 2024) 05:45 Uhr, durchsuchten Sie mehrere Schränke und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

In Straelen kam es am Mittwoch (4. Dezember 2024) zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch und das in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße. Dort beschädigten die Täter eine Fensterscheibe, durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Auch in diesem Fall kann zu einem möglichen Diebesgut noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Einbrüchen in Kleve bei der Kripo Kleve (02821 5040) bzw. zum Einbruch in Straelen bei der Kripo Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)

