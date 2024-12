Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Kreuzungsbereich: Zwei Frauen schwerverletzt

Emmerich (ots)

Am Dienstag (3. Dezember 2024) kam es gegen 12:25 Uhr im Kreuzungsbereich Klever Straße (B220) / Nollenburger Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem weißen Fiat 500 die Straße in Fahrtrichtung A3 und beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr eine 69-jährige Emmericherin, mit einer grauen Mercedes C-Klasse, die Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Frauen schwerverletzt wurden. Lebensgefahr bestand nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Klever Straße (B220) kurzfristig vollgesperrt, während beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (pp)

