Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Räuberischer Diebstahl auf Tankstelle: Tatverdächtige von Polizei festgenommen

Kevelaer (ots)

Am Montag (2. Dezember 2024) kam es gegen 07:15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kölner Straße zu einem räuberischen Diebstahl, an welchem insgesamt vier Tatverdächtige beteiligt waren. Während zwei Täter auf dem Gelände warteten, betraten zwei dunkelgekleidete männliche Personen den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort entwendeten sie mehrere Dosen alkoholischer Getränke und verließen dann den Verkaufsraum wieder. Eine weibliche Mitarbeiterin der Tankstelle sah den Diebstahl und eilte den Tätern hinterher. Daraufhin bedrohte einer der Männer die Frau zunächst mit einer Flasche und zielte dann mit einer Pistole auf die 55-jährige Frau. Die Frau eilte zurück in die Tankstelle und informierte die Polizei, während sich alle Täter von der Örtlichkeit entfernten.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten vier Personen festgenommen und der Polizei Wache Geldern zugeführt werden. Zudem wurden die Pistole, bei welcher es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um eine Anscheinswaffe handelt, sowie mehrere alkoholische Getränkedosen und eine niedrige dreistellige Anzahl von Betäubungsmitteltabletten sichergestellt.

Gegen den Besitzer der Drogen leitete die Kriminalpolizei ein gesondertes Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ein. Er sowie zwei weitere Täter konnten die Polizeiwache im Laufe des Tages verlassen, während ein 32-Jähriger aus Weeze, der die Mitarbeiterin bedroht hatte, im Gewahrsam verblieb. Der Mann wird dem Haftrichter vorgeführt wird, während die Ermittlungen der Kripo Goch weiterhin andauern. (pp)

