Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in zwei Kleingärten

Täter entwenden diverse Getränke

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag (30. November 2024), 12:00 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, in eine Gartenlaube am Goldacker ein. Die Unbekannten brachen gewaltsam einen Metallbügel mit Vorhängeschloss am Gartentor auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür zur Laube. Hieraus entwendeten sie mehrere Flaschen Rotwein und Schnaps. Ebenso nahmen sie eine Kettensäge und einen Laubbläser mit. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. In der Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in eine benachbarte Gartenlaube. Hier entwendeten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell