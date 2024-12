Geldern-Walbeck (ots) - Am späten Abend des 24. November 2024 gegen 23:30 Uhr lieferte ein 49-jähriger Mann aus Geldern Essen aus, als er von zwei unbekannten Männern ausgeraubt wurde. Der Essenskurier parkte sein Auto am Freibad in Walbeck in Höhe des dortigen Wohnmobilparkplatzes. Kurz bevor er die Örtlichkeit wieder verlassen wollte, da kein Kunde zu sehen war, ...

