Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Zeugen nach Raub gesucht

Essenskurier mit Schusswaffe bedroht

Geldern-Walbeck (ots)

Am späten Abend des 24. November 2024 gegen 23:30 Uhr lieferte ein 49-jähriger Mann aus Geldern Essen aus, als er von zwei unbekannten Männern ausgeraubt wurde. Der Essenskurier parkte sein Auto am Freibad in Walbeck in Höhe des dortigen Wohnmobilparkplatzes. Kurz bevor er die Örtlichkeit wieder verlassen wollte, da kein Kunde zu sehen war, standen zwei unbekannte Männer vor ihm. Einer zeigte dem 49-Jährigen eine Schusswaffe und forderte ihn auf Geld herauszugeben. Der Lieferfahrer übergab sein Kellerportmonee und beide Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Grenzweg. Nach ersten Erkenntnissen habe der Tatverdächtige zwei Mal mit einer Pistole in die Luft geschossen. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1

- männlich - deutsch - ca. 32-33 Jahre alt - ca. 180 cm - dickere Statur - blonde, kurze Haare - Bart - dunkle Jacke (grau) - lange, dunkle Jeans - stark alkoholisiert

Tatverdächtiger 2, der mit der Pistole:

- männlich - deutsch - ca. 32-33 Jahre alt - ca. 180 cm - schlanke Statur - Bart - Jacke mit Kapuze über dem Kopf - Farbe Camouflage - dunkle, lange Jeans - stark alkoholisiert

Die Kripo in Geldern nimmt Hinweise zum Geschehen unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell