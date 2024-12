Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pedelecfahrer gerät in Grünstreifen und stürzt: 59-Jähriger schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (3. Dezember 2024) kam es gegen 16:05 Uhr an der Reeser Straße in Emmerich zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Emmericher befuhr mit seinem Pedelec den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg aus Richtung Vrasselt kommend und damit in Fahrtrichtung Emmerich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit dem Vorderrad seines Pedelecs in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über dieses und stürzte zu Boden. Obwohl der Mann zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein überregionales Krankenhaus verbracht. Der polizeiliche Opferschutz informierte und betreute die Angehörigen, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve an der Unfallstelle eingesetzt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell