POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die drei Frauen auf den Bildern?

Kleve (ots)

Am Donnerstag (02. Mai 2024) kam es gegen 18:11 Uhr in einem Kaufhaus an der Großen Straße in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Drei unbekannte weibliche Personen entwendeten Parfum im mittleren dreistelligen Eurobereich. Sie nahmen die Ware aus dem Regal und steckten diese in ihre Handtasche. Daraufhin verließen sie das Geschäft, ohne die Artikel zu bezahlen. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zu den Personen machen? Bilder der drei Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/153079

Hinweise werden von der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

