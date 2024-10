Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Pferd

Hasselbach (ots)

Am Sonntag, 06.10.2024, gegen 06.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Hasselbach ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer zwischen den Ortslagen Weyerbusch und Hasselbach mit einem freilaufenden Pferd. Das Tier wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden.

