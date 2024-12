Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Freizeitpark

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen bislang unbekannte Täter in einen Freizeitpark im Gewerbepark Flughafen ein. Die Ermittler vermuten, dass sich die Täter Sonntagnacht, zwischen 4 und 5 Uhr Zutritt in das Gebäude verschafften. Im Objekt brachen die Diebe einen Automaten auf. Bei ihrem Diebeszug durch den Komplex wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Die Beamten gehen derzeit von einem Sachschaden von circa 6000 Euro aus. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt: Hat Sonntagnacht jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|krä

