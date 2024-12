Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW an zwei Stellen beschädigt/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, 13.12.2024, am Nachmittag stellte die 21-jährige Geschädigte ihren weißen PKW Mitsubishi Space-Star in der Landauer Straße unbeschädigt auf einem Parkplatz ab. Als sie am Dienstag, 17.12.2024, gegen 13.00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie an der Heckklappe eine Delle und im Bereich der Frontstoßstange einen Streifschaden fest. Der Schaden im Frontbereich dürfte durch ein unbekanntes aus- oder einparkendes Fahrzeug, die Delle an der Heckklappe durch einen Schlag verursacht worden sein. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 1300.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

