Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Fahrrad (23.10.2024)

VS-Villingen (ots)

In Villingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Fahrradfahrer gekommen, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzt hat. Auf Höhe der Mönchweilerstraße 4 bog ein 80-Jähriger verbotswidrig nach links über eine Sperrlinie auf ein Grundstück ab. Dort fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 37-Jähriger Radfahrer auf dem Gehweg mit dem der Mercedesfahrer während des Abbiegens zusammenstieß. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

