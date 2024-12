Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Winterberg (ots)

Das Verkehrskommissariat in Brilon ermittelt derzeit wegen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Mittwoch, 20. November gegen 09:15 Uhr ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 44jähriger Mann aus Winterberg mit seinem Pkw über die Franziskusstraße in Richtung der Schulstraße. Im Bereich der Sekundarschule musste der 44-Jährige eine Engstelle befahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog zeitgleich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw aus der Schulstraße in die Franziskusstraße ein und fuhr ebenfalls in die Engstelle. Der 44jährige Mann aus Winterberg wich daraufhin aus und fuhr gegen einen Straßenbaum. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung der Poststraße fort. Nach jetzigem Kenntnisstand soll es sich um einen blauen Lastwagen mit einer weißen Plane gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die ggf. Angaben zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Lkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

