Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 16.12.2024 wurden durch die Polizeiinspektion Zweibrücken drei Verkehrsunfallfluchten aufgenommen, welche sich zuvor im Stadtgebiet Zweibrücken ereignet hatten. So wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein grauer PKW Hyundai i 20, welcher in der Straße "Auf dem Kissel", zum Parken abgestellt war auf der Fahrerseite in Höhe der A-Säule beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro entstand. Am Montag zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Lanzstraße einen dort geparkten weißen PKW Mitsubishi-Space-Star, wobei der linke Außenspiegel am Mitsubishi beschädigt wurde. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Ebenfalls am Montag, zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr wurde der rechte Außenspiegel eines grauen PKW Ford Focus, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Wolflochstraße zum Parken abgestellt war in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Schaden von annähernd 500.- Euro entstand. Die jeweiligen Unfallverursacher entfernten sich sodann, ohne sich um die Schäden zu kümmern von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Verursacherfahrzeugen, den Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

