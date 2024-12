Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter stellt sich nach begangener Sachbeschädigung selbst/Geschädigter gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 17.00 Uhr trat ein 24-jähriger Mann in der Europa Allee im Bereich der Ice Arena den Außenspiegel an einem blauen VW-Bus ab. Auslöser für die Tat war eine Verkehrsvorgang in Bitsch über welchen sich der 24-Jährige dermaßen ärgerte, dass er dem Fahrer des VW Bus bis in die Europa Allee nachfuhr und ihn zur Rede stellte. Im Verlauf des Streitgesprächs beschädigte er dann den Außenspiegel. Nach der Tat setzten dann sowohl der Geschädigte als auch der Täter ihre Fahrt fort. Anschließend plagte den Täter sein schlechtes Gewissen, weshalb er die Tat bei der Polizei in Zweibrücken zur Anzeige brachte. Von dem Geschädigten ist lediglich bekannt, dass er den blauen VW Bus führte. Der Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zum Geschädigten machen können, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 in Verbindung setzen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell