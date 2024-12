Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Randalierer am Bahnhof Bad Gandersheim schlägt Mitarbeiter der Deutschen Bahn und greift die eing. Polizeikräfte tätlich an

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Bahnhofstraße, Bahnhof Bad Gandersheim, 29.11.2024,13:15-14:15 Uhr Am Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, wurde die Polizei Bad Gandersheim alarmiert, da eine männliche, alkoholisierte Person am Bahnhof Bad Gandersheim randalieren würde. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die randalierende Person bereits durch Passanten am Boden fixiert worden. Zuvor hatte sie einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete die Person erheblichen Widerstand, versuchte die Polizeikräfte zu treten und zu beißen und versetzte letztlich einem Polizeibeamten einen Kopfstoß. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. Die alkoholisierte Person wurde nach Durchführen einer Blutentnahme in Gewahrsam genommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382-95390 zu melden. (at)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell