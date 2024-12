Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl in einem Katlenburger Discounter

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Samstag, 30.11.2024, 13:30 Uhr

KATLENBURG (shei)

Am Samstag, den 30.11.2024, kam es gegen 13:30 Uhr in einem Katlenburger Discounter im Albrechtshäuser Weg zu einem Diebstahl einer Geldbörse. In einem unachtsamen Moment wurde einem 68-jährigen Katlenburger die Geldbörse mit ca. 100 Euro Bargeld, sowie Dokumenten und Bankkarte, aus der Jackentasche entwendet. Die Polizei Northeim weist nochmals ausdrücklich daraufhin hin, Geldbörsen nah am Körper (z.B. Jackeninnentasche) zu tragen und Handtaschen, Rucksäcke, etc., nicht unbeaufsichtigt zu lassen sind.

