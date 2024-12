Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung in einem Northeimer Geschäft

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 30.11.2024, 16:00 Uhr

NORTHEIM (shei) - Am Samstagnachmittag kam es in einem Geschäft in der Göttinger Straße zwischen zwei Gästen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf habe ein 31-jähriger Soltauer einem 47-jährigen Northeimer mit der flachen Hand gegen die Brust geschlagen, sodass dieser Schmerzen verspürte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurde daraufhin gegen den 31-jährigen Soltauer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell