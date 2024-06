Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl

Mühlhausen (ots)

Auf bislang unbekannte Weise entwendeten Diebe am Dienstag, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, einen blauen Renault, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz einer Gartenanlage in der Windeberger Landstraße abgestellt war. Polizeibeamte konnten den Pkw noch am Dienstagabend abgestellt feststellen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat bemerkt? Wer hat beobachtet, wie sich jemand an dem blauen Renault zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0164141

