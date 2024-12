Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken/Rote Ampel missachtet und erheblichen Sachschaden verursacht

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 08.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer die Homburger Straße in Richtung Homburg. An der Einmündung zur Freudenbergerhofstraße übersah er die für ihn rotzeigende Ampel und kollidierte mit einem kreuzenden PKW Audi A 6, welcher bei Grünlicht von der Freudenbergstraße nach links in die Homburger Straße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 38.000.- Euro. Der Fahrer des Audi als auch die Beifahrerin im Peugeot wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verlegt. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell