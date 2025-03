Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 32 Jahre alten Mann aus dem Zollernalbkreis. Dem Mann wird zur Last gelegt, am Samstagmorgen in einem Zimmer eines Hotels in der Lauterbachstraße in Albstadt einen Brand gelegt zu haben. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, war die Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen Rauchschwaden aus einem Zimmer des Hotels im Stadtteil Lautlingen aufsteigen sahen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten weitere Gäste das Hotel bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand einer Matratze in einem der Gästezimmer rasch löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich hinzugezogene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Wie sich herausstellte, hatte der 32-jährige vorherige Zimmerinhaber bereits ausgecheckt und das Hotel verlassen, bevor der Brand entdeckt wurde und war zunächst unbekannten Aufenthalts.

Während der noch laufenden Ermittlungen meldete sich der 32-Jährige am Sonntagnachmittag telefonisch beim Polizeirevier Balingen und konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 32-jährige Deutsche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

