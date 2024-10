Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241029-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht auf Dienstag (29. Oktober) in ein Hotel in Frechen und in eine Gaststätte in Kerpen eingebrochen sein sollen. Aus dem Hotel sollen sie Bargeld entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen bemerkte der Inhaber eines Hotels an der Aachener Straße in der Nacht zu Dienstag eine eingeschlagene Scheibe. Unbekannte sollen im Zeitraum zwischen Montag (28. Oktober), 23 Uhr und Dienstag (29. Oktober), 3 Uhr die Scheibe eingeschlagen und Bargeld aus dem Küchenbereich entwendet haben.

In Kerpen soll ein Anwohner der Breite Straße in der Nacht zu Dienstag (29. Oktober) gegen 2.40 Uhr einen lauten Knall gehört haben. Er habe daraufhin drei Unbekannte beobachtet, die sich in Richtung des Fußweges der Verlängerung Mastenweg entfernten. Alarmierte Polizisten stellten an einer Gaststätte eine eingeschlagene Scheibe fest. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

