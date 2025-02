Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Raubüberfall in Bochum verhindert - Neun Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) haben Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen, Frankreich und Belgien in den frühen Morgenstunden des 27. Februar in einem gemeinsamen grenzüberschreitenden Einsatz einen schweren Raubüberfall in Bochum verhindert und neun Tatverdächtige festgenommen.

Die Beschuldigten sollen einer kriminellen Vereinigung angehören, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen ist. Sie werden als hochgefährlich und extrem gewalttätig eingeschätzt. Im Rahmen intensiver gemeinsamer Ermittlungen konnten die Behörden Hinweise auf den geplanten Raubüberfall bei einem Geld- und Werttransportunternehmen in Bochum gewinnen.

In der Nacht machte sich die Gruppierung mit mehreren hochmotorisierten Fahrzeugen auf den Weg nach Bochum. Dort wurden sie jedoch von den Einsatzkräften überrascht und an ihrem Vorhaben gehindert. In der Folge flüchteten die Verdächtigen nach Belgien, konnten jedoch kurz hinter der deutsch-belgischen Grenze durch die beteiligten belgischen Sicherheitsbehörden festgenommen werden.

Dieser erfolgreiche Einsatz unter landesweiter Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Dortmund unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Die Ermittlungen beim Landeskriminalamt NRW und der ZeOS NRW dauern an. In Verbindung mit diesem Ermittlungsverfahren wurde eine zusätzliche Maßnahme in Hagen durchgeführt. Eine mögliche Auslieferung der Beschuldigten nach Deutschland wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell