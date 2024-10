Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt innerhalb von 1 Stunde bei Grenzkontrollen in Kontrollstelle einen Schlagring und ein Butterflymesser

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen innerhalb von einer Stunde an einer Kontrollstelle an der Bundesautobahn 44, am Rastplatz Königsberg, einen Schlagring und ein Butterflymesser beschlagnahmt.

Bereits am Morgen musste die Bundespolizei in einer Kontrollstelle an der Bundesautobahn 44, auf dem Rastplatz Königsberg, repressiv einschreiten. Ein 29-jähriger Serbe hatte bei der grenzpolizeilichen Kontrolle ein Butterflymesser bei sich. Dieses fanden die Beamten im Kofferraum seines Fahrzeuges. Da dies einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellte, wurde das Messer beschlagnahmt und der Mann zur Anzeige gebracht.

Nur eine Stunde später ereilte an selber Stelle auch einen 29-jährigen Belgier dasselbe Schicksal. Er hatte in seinem Handschuhfach seines Fahrzeuges einen Schlagring mitgeführt. Zuvor war er über die Grenze aus Belgien nach Deutschland eingereist. Die Beamten beschlagnahmten den Schlagring, da es sich nach dem Waffengesetz um eine Straftat handelte.

Er wird genauso wie zuvor der 29-jährige Serbe demnächst Post von der Justiz erhalten.

