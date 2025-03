Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verlorenes Leergut; Polizei warnt vor falschem Handwerker; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Verlorene Getränkekisten

Auf der Fahrbahn verteilte Sprudelkisten haben am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B465 geführt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Getränkeunternehmens war gegen 5.40 Uhr mit seinem Lkw MAN mit Anhänger auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ehingen unterwegs. Offenbar vergaß er bei der Abfahrt, den verschiebbaren, seitlichen Planenaufbau an seinem Anhänger zu schließen. Im Kreisverkehr Hauptstraße / Schillerstraße geriet die Ladung des Anhängers ins Rutschen, wodurch rund 40 Leergutkisten auf die Fahrbahn fielen und die Flaschen zerschellten. Der Fahrer bemerkte dies aber nicht sofort und setzte seine Fahrt zunächst bis zum Verladebahnhof Oberheutal fort, wobei er weitere Leergutkisten verlor, bis er den Verlust bemerkte. Die Fahrbahn wurde in der Folge von der Straßenmeisterei gereinigt, weshalb die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden musste. Abgesehen vom Leergut war kein weiterer Sachschaden entstanden. (cw)

Nürtingen (ES): Polizei warnt vor falschem Handwerker und Glas-Wasser-Trick

Die Polizei warnt vor einem Trickdieb, der sich als Handwerker ausgibt und es offenbar auf die Barschaft von Seniorinnen und Senioren abgesehen hat. Am Montag, gegen 11.30 Uhr, trat er in der Laiblinstegstraße in Erscheinung, wo er sich unter dem Vorwand, Handwerkerarbeiten durchführen zu müssen, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschaffte. Nachdem eine Seniorin ihn in ihre Wohnung gelassen hatte, machte er sich auf die Suche nach möglicher Beute, wobei er sein Opfer mit der Bitte um ein Glas Wasser von seinen bösen Absichten ablenkte. Als die Frau wieder aus der Küche kam, war der Dieb bereits mit dem in der Wohnung aufgefundenen Bargeld verschwunden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Er soll um die 30 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein, hatte dunkle kurze Haare, trug ein Basecap und sprach gebrochen deutsch. Außerdem hatte er ein Klemmbrett mit mehreren Blättern Papier bei sich. Ein Zusammenhang mit einer verdächtigen Wahrnehmung am 25. Februar 2025, als ein Unbekannter mit der Behauptung, Rauchmelder zu überprüfen, ein Wohnhaus einer Seniorin in der Kalkoferstraße betreten, aber nichts gestohlen hatte, wird geprüft. Hier wurde der Eindringling als etwa 25 Jahre alter Brillenträger,180 cm groß und mit nach hinten gedrehtem Basecap beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 entgegen.

Die Maschen der erfinderischen Trickdiebe sind beinahe unerschöpflich. Mal wird eine Notlage oder ein gesundheitliches Problem vorgetäuscht, mal geben sich die Kriminellen als Bettler, Amtsperson, Paketbote, Berater einer Versicherung oder Krankenkasse, Handwerker .... usw. aus. Ihr Ziel ist immer dasselbe, nämlich in die Wohnung zu gelangen, um Wertsachen zu stehlen. Die Polizei rät deshalb:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bei denen Sie sich nicht absolut sicher sind, um wen und welches berechtigte Anliegen es sich handelt. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist oder Sie die Rechtmäßigkeit ihres Erscheinens prüfen konnten.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die wirklich auch von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

- Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der vollständig geschlossenen Wohnungstür warten!

Weitere hilfreiche Informationen zu den Maschen der Kriminellen und Tipps, wie Sie sich dagegen schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ (ak)

Haigerloch (ZAK): Pkw kontra Fahrrad

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Radler bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Trillfingen erlitten. Eine 72-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr mit einem Dacia von der Roman-Stelzer-Straße aus nach links in die Seehofstraße einbiegen. Dabei übersah sie wohl aufgrund der blendenden Sonne den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der auf der Seehofstraße in Richtung Osterstraße unterwegs war. Der infolge der anschließenden Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell