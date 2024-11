Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter stößt 91jährige zu Boden und raubt Geldbörse

Hamm-Westen (ots)

Eine 91jährige Seniorin aus Hamm wurde am Samstag, 23. November, 13:20 Uhr Opfer eines Straßenraubes. Die Geschädigte hielt sich auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen "Auf dem Hilkenhohl" und der "Friedrich-Engels-Straße" auf. Sie erhielt von dem bislang unbekannten Täter einen Stoß, der sie mitsamt ihren Einkäufen zu Fall brachte. Am Boden liegend bemerkte die 91jährige, wie der Räuber gezielt in ihre Tasche griff und die Geldbörse an sich nahm. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, olivgrüne Jacke, Jeanshose, Kapuze über den Kopf gezogen Die Geschädigte wurde infolge des Sturzes leicht verletzt, eine Verständigung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Hinweise zu dem Raub sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell