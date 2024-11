Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von Fahrzeug erfasst

Hamm - Herringen (ots)

Ein 54-jähriger Fußgänger wurde am Freitag, 23. November, an der Kreuzung Hafenstraße / Radbodstraße von einem Ford Transporter erfasst. Dessen 71-jähriger Fahrer war gegen 16.45 Uhr von der Hafenstraße bei Grünlicht nach rechts in die Radbodstraße abgebogen, die der Fußgänger zu diesem Zeitpunkt überquerte. Der 54-Jährige musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.45 Uhr kam es im Bereich um die Unfallstelle zu Verkehrsstörungen. (fa)

