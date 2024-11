POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Hafenstraße

Hamm-Mitte (ots) - Eine 41-jährige Radfahrerin aus Hamm ist am Donnerstag, 21. November, gegen 7.10 Uhr auf der Kreuzung Wilhelmstraße / Kamener Straße mit einem Auto kollidiert. Die Frau war auf der Kamener Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte an einer Ampel die Wilhelmstraße queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 22-jährigen Hammers, der von der Radbodstraße nach links auf die ...

